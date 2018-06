Stiri pe aceeasi tema

- Elevii vor merge la scoala marti, cand este sarbatorita Ziua Invatatorului, insa nu vor face cursuri, ci vor lua parte la activitati extracurriculare. Ziua Invatatorului este sarbatorita in fiecare pe 5 iunie, reprezentand, totodata, si ziua nasterii lui Gheorghe Lazar, considerat fondatorul…

- Elevii din gradinite, scoli si licee au avut o noua zi libera vineri, de 1 iunie, Ziua Copilului. De asemenea, pe 5 iunie 2018, de Ziua Invatatorului, in unitatile scolare se vor desfasura alte activitati specifice, adica elevii vor avea o zi mai relaxata. „In conformitate cu prevederile contractului…

- Merg sau nu elevii la școala pe 5 iunie? Ce spune legea și cum explica Ministerul Educației, aflam de la REALITATEA.NET, care s-a adresat ministerului de resort. Elevii din gradinite, scoli si licee au avut o noua zi libera vineri, de 1 iunie, Ziua Copilului. De asemenea, pe 5 iunie 2018, de Ziua Invatatorului,…

- Elevii din gradinite, scoli si licee au avut o noua zi libera vineri, de 1 iunie, Ziua Copilului. De asemenea, luni pe 5 iunie 2018, de Ziua Învatatorului, în unitatile scolare se vor desfasura alte activitati specifice, adica elevii vor avea o zi

- O școala din sectorul 5 a ars din temelii, in noaptea de duminica spre luni. In mai 2017, tavanul unei școli s-a prabușit. Doua incidente care se puteau sfarși tragic, insa norocul a fost ca elevii nu se aflau in unitațile de invațamant in niciuna din aceste situații. In schimb, incidentele au scos…

- La sfârșitul acestei saptamâni, urmeaza o noua minivacanța pentru bugetari, dar eștile bune nu se opresc aici. Elevii nu vor face ore pe 5 Iunie, de Ziua Învațatorului. Atât școlarii, cât și profesorii vor veni la școala, dar nu se vor ține cursuri, ci alte activitați specifice,…

- Bugetarii se vor bucura la sfarsitul saptamanii de o noua minivacanta cu prilejul Zilei Copilului 1 iunie care pica in acest an vineri. Elevii nu vor face ore nici pe 5 Iunie, de Ziua Invatatorului. Atat scolarii, cat si profesorii vor veni la scoala, dar nu se vor tine cursuri, ci alte activitati specifice,…

- Veste extraordinara! 5 Iunie, zi libera pentru elevi Zile libere 2018. Veste extraordinara pentru elevi! Dupa zilele libere de Rusalii (28 mai) și 1 Iunie (Ziua Copilului), elevii vor mai beneficia de o zi fara școala. Elevii nu vor face ore pe 5 Iunie, de Ziua Invațatorului. Atat școlarii, cat și profesorii…