Palatul Victoria va fi iluminat in portocaliu, miercuri seara, cu prilejul Zilei Internationale pentru Eliminarea Violentelor impotriva Femeilor, Guvernul alaturandu-se campaniei globale UNiTE, care se desfasoara anual in perioada 25 noiembrie - 10 decembrie. Potrivit unui comunicat al Executivului, tema campaniei de anul acesta - "Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!" - atrage atentia asupra urgentei unor masuri care sa asigure resursele necesare pentru combaterea si prevenirea violentei de gen si pentru colectarea de date despre acest fenomen in contextul pandemiei COVID-19, avand…