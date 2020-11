Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale marcheaza "Ziua Internationala pentru Eliminarea Violentei impotriva Femeilorldquo; Sediul central MApN din Bucuresti va fi iluminat, astazi, in culoarea portocaliu, incepand cu ora 20.00. Ministerul Apararii Nationale se alatura si in acest an institutiilor publice si…

- Trupa Amadeus lanseaza miercuri, la 20 de ani de la infiintare, albumul aniversar "Joy", care contine 14 piese in genul new age, cu influente cinematic, gospel, new classical si din muzica traditionala a mai multor culturi. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, trupa a ales ca lansarea sa aiba…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova 25 noiembrie – „Ziua Internaționala pentru eliminarea violenței impotriva femeilor” este, in acest an, intr-o perioada de pandemie, o ocazie sa tragem cu toții semnale de alarma pentru a veni in sprijinul femeilor abuzate fizic și psihic. Violența careia ii pica…

- Ministerul Apararii Naționale se va implica in campania de vaccinare a populației impotriva Covid-19 și va asigura securitatea și stocarea in condiții optime a dozelor de vaccin, imediat ce acestea vor ajunge in Romania. Potrivit MApn, au fost deja desemnate centrele de depozitare, atat in București,…

- In urma cu aproape un an, in decembrie 2019, am preluat mandatul de secretar de stat in Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), primind in coordonare Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS), instituție care gestioneaza plata tuturor beneficiilor sociale in Romania. Am gasit…

- BUCUREȘTI, 4 nov – Sputnik. Departamentul de Stat al SUA a autorizat vanzarea potențiala a patru drone aeriene MQ-9 SeaGuardian catre Taiwan, printr-o notificare formala trimisa Congresului, a declarat Pentagonul, acesta fiind ultimul pas inainte de finalizarea unei vanzari de arme. © Photo : пресс-служба…

- Una din cinci masti folosita de catre romani pentru protectia in fata raspandirii virusului SARS-Cov-2 este masca fashion, avertizeaza reprezentantii Asociatiei Pro Consumatori (APC), potrivit Agerpres.Cu privire la mastile fashion, APC face o serie de precizari pentru consumatori: sunt lavabile, reutilizabile…

- Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse pentru Femei si Barbati (ANES) si Institutul Roman pentru Drepturile Omului (IRDO) au lansat, marti, campania pentru constientizarea hartuirii morale la locul de munca - "Hartuirea morala este ilegala - Pune stop relatiilor de munca disfunctionale". Potrivit…