- Premierul Ludovic Orban a transmis, luni, un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale impotriva corupției, in care a reiterat angajamentul și determinarea Guvernului pe care il conduce in a susține„neobosit” lupta anticorupție.Citește și: ALERTA dupa maturisirile lui Gheorghe Dinca - Mama Luizei,…

- Premierul Ludovic Orban susține ca situația este clara, iar in turul II se vor lupta Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Orban a spus ca-și dorește sa caștige voturi de la toate partidele in turul II, chiar și de la PSD.”Suntem intr-o comunicare permanenta cu partenerii de la USR-PLUS. Noi…

- Sute de persoane au manifestat miercuri seara în fața parlamentului kuweitian pentru a protesta împotriva corupției din instituții, într-o țara unde acest gen de proteste a generat adesea crize politice, scrie AFP.Acest protest intervine într-un context de mișcari de…

- Președintele Klaus Iohannis, a facut, declarații, la Palatul Cotroceni, la juramantul depus de Guvernul Orban, la cateva ore dupa ce a fost investit de Parlament.Citește și: Liviu Pleșoianu il spulbera pe Victor Ponta: Nu mai poza in victima tradata, ca e penibil și dizgrațios "Va spun…

- Comisia Europeana a adoptat astazi ultimul sau raport privind evoluția situației din Romania in domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei impotriva corupției, in contextul angajamentelor asumate de ac...

- Comandamentul militar irakian a recunoscut luni ca a facut 'uz excesiv de forta' in ciocnirile cu protestatarii in bastionul siit Sadr City din Bagdad, soldate cu 13 morti in cursul noptii de duminica spre luni, potrivit unor surse de politie si medicale citate de AFP, sau cel putin 15, conform unor…

- SUA au acuzat joi guvernul afgan de indulgenta excesiva si ineficienta in lupta impotriva coruptiei si au anuntat o retragere a peste 160 milioane de dolari dintr-un ajutor direct pentru Kabul, demersul intervenind cu mai putin de zece zile inaintea alegerilor prezidentiale din Afganistan, informeaza…

- Laura Codruta Kovesi a fost aleasa in functia de sef al Parchetului European, dupa ce a primit 17 voturi din 22 in Consiliul UE. Acest parchet este o noua agentie ce are scopul de a combate frauda care implica bani de la Uniunea Europeana. Parchetul urmeaza sa fie operational din 2020.