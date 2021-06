Stiri pe aceeasi tema

- Pentru marcarea, la nivel național, a Zilei Internaționale impotriva Consumului și Traficului Ilicit de Droguri - 26 iunie 2021, Agenția Naționala Antidrog (ANA), in calitatea sa de coordonator national al politicilor publice in domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri, se alatura si in acest…

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Constanța, alaturi de Asociația Grupurilor Locale de Tineret prin Grupul Local de Tineret Constanța, cu sprijinul instituțional al Inspectoratului Școlar Județean Constanța și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, desfașoara prima…

- Elevi de la școli din municipiul Deva au fost implicați in proiectul educațional – ,,Hai in echipa mea!”, aflat la a treia ediție. Școlile implicate in acest proiect educațional au fost: Colegiul Național ,,Decebal” Deva, Liceul Tehnologic ,,Transilvania” Deva și Liceul Tehnologic…

- In fiecare an, la data de 31 mai, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) lanseaza campania de marcare a „Zilei mondiale fara tutun”, pentru a trage un semnal de alarma cu privire la riscurile de sanatate asociate fumatului, reamintesc specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog …

- Scoala Gimnaziala Nr. 2 Marasesti, in parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea – Biroul Siguranța Școlara, Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vrancea, a desfașurat joi activitatea cu tema ,,Informare, educare…

- Drogurile sunt tot mai prezente printre baimareni, dar și printre maramureșeni. Grav este ca acestea au ajuns și in școlile din județ, iar elevii nu se sfiesc sa le consume și de aici problemele pentru parinți. Copiii ajuns sa vanda lucruri din casa ca sa faca rost de bani pentru droguri și alte și…

- Copiii și tinerii de la casele de tip familial Axa, Bradului, Pandurilor, Ștefan cel Mare și Tompa Sighetu Marmației, din cadrul DGASPCMaramures, au participat la o activitate de informare cu privire la riscurile și efectele negative ale consumului de droguri. Activitatea a fost susținuta de doamna…