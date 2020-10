Stiri pe aceeasi tema

- TEGA ofera cadou fiecarei case particulare din Sfantu Gheorghe o punga de pamant pentru flori. TEGA colecteaza de mult timp, separate, deșeurile biodegradabile de la casele particulare din Sfantu Gheorghe, iar acestea sunt transformate in pamant pentru flori la Statia de deseuri din Let, gestionata…

- Actorii implicați in realizarea proiectului „Creșterea calitații arhitectural ambientale. Reabilitarea termica la Colegiul Național , internat și sala de festivitați”- reprezentanții firmei constructoare din Cluj, ai biroului tehnic din cadrul primariei precum și conducerea CNMV-se vor intalni joi,…

- Dupa infaptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, pe parcursul integrarii fostului județ Treiscaune, astazi Covasna in realitatile economice, sociale si culturale ale Romaniei reintregite, importanți demnitari și personalitați ale vieții publice romanești au vizitat județul, fiecare vizita a inceput,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca transferarea deciziilor de la nivelul Guvernului la nivelul autoritatilor locale, constatata in ultima perioada, reprezinta o „fuga de responsabilitate”. Prezent miercuri la Sfantu Gheorghe pentru lansarea candidatilor UDMR Covasna la alegerile locale,…

- Direcția de Asistența Sociala a municipiului Sfantu Gheorghe, impreuna cu Fundația Creștina Diakonia și Serviciul de Ajutor Maltez, au depus un dosar de cerere de finanțare pentru obținerea unui grant de un milion de euro, la Ministerul Fondurilor Europene. Finanțarea este destinata sa sprijine copiii…

- Opt spectacole au intrat in finala celei de-a cincea editii a Festivalului national de teatru DbutanT, care va avea loc in luna octombrie in organizarea Teatrului „Andrei Muresanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe si a Teatrului de Stat din Constanta. Potrivit organizatorilor, in concurs au fost inscrise un…

- Locuitorii din Sfantu Gheorghe s-au obișnuit deja cu faptul ca municipalitatea amenajeaza periodic instalații creative in spațiul public, in toate anotimpurile. In timp ce iarna ati putut conduce o bicicleta tandem in centrul orașului, iar copiii au putut sa cutreiere orașul de basm din Betleem, vara…

- Satul Dobolii de Jos apartine comunei Ilieni si este situat la 8 km sud de Sfantu Gheorghe, pe malul drept al Oltului, la poalele Muntilor Buzau, la o altitudine de 562 m, pe drumul judetean Sfantu Gheorghe – Brasov. Din Dobolii de Jos s-a desprins Lunca Calnicului, sat care apartine in prezent comunei…