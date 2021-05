Stiri pe aceeasi tema

- La Targoviște, Ziua Veteranilor de Razboi a fost marcata printr-un ceremonial militar-religios in cadrul Cimitirului de Onoare Romanesc de la Teiș The post Targoviște: Ziua Veteranilor de Razboi, marcata printr-un ceremonial militar-religios first appeared on Partener TV .

- Ziua Pamantului se sarbatorește in fiecare an pe 22 aprilie, iar la acest eveniment participa peste un miliard de oameni din intreaga lume. Cu aceasta ocazie, joi, 22 aprilie 2021, de la ora 10.30, la Mioveni vor avea loc activitați de ecologizare pentru marcarea acestui eveniment in urmatoarele zone:…

- Pe 4 aprilie, in fiecare an, pe intreg globul se sarbatoreste Ziua Animalelor fara stapan The post 4 aprilie este Ziua internaționala a animalelor fara stapan first appeared on Partener TV .

- Familia este primul factor educativ in viața copilului, exercitand cea mai mare influența asupra acestuia. Primul și cel mai longeviv profesor al copilului este, intai de toate, parintele. Atmosfera din familie are un impact hotarator asupra dezvoltarii psihice in copilarie, direcționand activitațile…

- IPJ Constanta in colaborare cu DGASPC Constanta si Asociatia "BARICADA LEX ET HONOR 2017" au organizat, ieri, activitati de prevenire a delincventei juvenile si victimizarii minorilor in randul copiilor de la Centrul de plasament "Antonio" din Constanta.In fiecare an, la data de 21 martie se sarbatoreste…

- Anual, in data de 21 martie, este marcata Ziua Internaționala a Poeziei. Incepand din anul 1999, aceasta zi a fost instituita de UNESCO, drept o recunoaștere a faptului ca oamenii de litere și de cultura, poeții și scriitorii din intreaga lume și-au adus o contribuție remarcabila la imbogațirea culturii…

- In fiecare an, la 15 martie, este marcata Ziua mondiala a drepturilor consumatorilor ce are ca scop sensibilizarea la nivel mondial cu privire la drepturile si nevoile consumatorilor The post Ziua mondiala a drepturilor consumatorilor,marcata la 15 martie first appeared on Partener TV .

- Ziua ''Zero discriminare'' este marcata in fiecare an, incepand din 2014, la 1 martie, la initiativa UNAIDS - Programul Natiunilor Unite pentru HIV/SIDA The post Ziua ”Zero discriminare”, marcata in fiecare an, la 1 martie first appeared on Partener TV .