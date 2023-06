Stiri pe aceeasi tema

- Johnny Depp a concertat aseara in București, la Romexpo, alaturi de trupa Hollywood Vampires. In timpul spectacolului, actorul a avut parte de un moment neașteptat din partea publicului, toți ce-i prezenți i-au cantat „La mulți ani”, astazi el a implinit 60 de ani. Ieri, 8 iunie, Johnny Depp a ajuns…

- Cum a ajuns Stephan Pelger sa sufere de depresie Stephan Pelger, unul dintre cei mai apreciați designeri vestimentari din țara noastra, a murit azi la varsta de 44 de ani. Vestea a venit ca un șoc pentru toți oamenii, atat pentru cei care l-au cunoscut, cat și pentru cei care doar il admirau din punct…

- Nunta lui Smiley cu Gina Pistol. Iata ce meniu vor avea! Smiley și Gina Pistol se pregatesc de nunta dupa aproximativ șapte ani de relație. Cei doi iși vor uni destinele pe data de 27 mai. Fericitul eveniment va avea loc la un local exclusivist din Snagov, iar pregatirile sunt in toi. Se pare ca va…

- Printre vedetele care au luat parte la evenimentul Met Gala s-a numarat și Jennifer Lopez. Cu toate ca ținuta artistei a atras toate privirie, se pare ca atat cei prezenți al eveniment, cat și cei acre au observat imaginile s-au intrebat de ce vedeta de la Hollywood a venit singura la eveniment. De…

- Red Carpet la Premiile Gopo 2023. Cum s-au afișat vedetele! Cea de-a 17-a ediție a Premiilor Gopo a avut loc aseara la Teatrul Național „I. L. Caragiale” din Bucuresti. Nume cunoscute din industria filmului au luat parte la ceremonie. Așa cum era de așteptat, au aparut pe covorul roșu purtand ținute…

- Antonia este mormona. Ce presupune aceasta religie Antonia a revenit in Romania in anul 2008, dupa o lunga perioada in care a trait in Statele Unite alaturi de parinții ei. Aceștia au crescut-o in spiritul religiei mormone, cult extrem de popular in America. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare…

- Cu cat a vandut Simona Halep vila in care a locuit cu fostul soț Toata lumea a fost luata prin surprindere in toamna lui 2022, atunci cand Simona Halep și Toni Iuruc au divorțat . Nimic nu parea atunci sa prevesteasca aceasta desparțire. Cu atat mai mult cu cat divorțul a survenit la doar un an dupa…