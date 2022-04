Ziua Internațională a Romilor - Sărbătoare importantă pentru cea mai mare minoritate etnică din Europa Deși romii sunt cea mai mare minoritate etnica din Europa, aceștia inca se lupta cu discriminarea. Limba acestui neam, greu incercat de-a lungul istoriei, risca sa se piarda. Tot mai mulți vorbitori nativi se simt rușinați sa foloseasca limbajul deprins acasa, la școala sau la birou, de teama prejudecaților.Și pentru ca dispariția acestei limbi ar atrage dupa sine pierderea multor alte simboluri din fascinanta cultura roma, asociația Aresel și publicația Vice au gasit o solutie ca sa o pastreze. Inițiativa este una curajoasa și iși propune sa implementeze o aplicație.Astfel, cu ajutorul inteligenței… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

