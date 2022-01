Ziua internațională a pinsa romana Pentru ca toate-n lume au nu doar un nume, ci și o zi de naștere, și pizza se incadreaza in acest grafic. Și, daca pe 9 februarie, este ziua mondiala a acestui delicios preparat, pe 17 ianuarie este in sarbatoare pinsa romana. Aceasta este o alternativa la pizza clasica, realizata cu un amestec de faina de grau, de soia, de orez și maia, (care schimba oarecum idea depizza clasica), la care se adauga o cantitate diferita de apa și mai puțina drojdie. Toate aceste diferențe, fac ca produsul finit sa fie mai digerabil și mai puțin caloric decat pizza. Daca pizza napolitana e inalta și moale, daca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

