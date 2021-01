Stiri pe aceeasi tema

- POLIȚIȘTII II PREGATESC PE ELEVI PENTRU REINTOARCEREA IN SIGURANȚA PE BANCILE ȘCOLILOR Pentru a marca ziua de 30 ianuarie, ’’Ziua Internaționala Pentru Nonviolența In Școala’’, in contextul pregatirii pentru reintoarcerea elevilor la clase, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații…

- Ca in fiecare an, de sarbatori, polițiștii olteni sunt alaturi și de cei nevoiași. Politistii Compartimentului de Prevenire si Analiza a Criminalitatii si Biroului Siguranta Scolara din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt sprijiniti de oameni cu suflet mare au vizitat in aceasta dimineata…

- Magia Craciunilui: portofel cu acte și bani pierdut returnat propietarului Astazi, 23 decembrie la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea s-a prezentat un barbat, in varsta de 64 de ani, din municipiul Focșani, care a predat un portofel gasit pe o strada din municipiul Focșani, ce conținea…

- Campania de Prevenire a disparițiilor de minori “LIBER ȘI INFORMAT” a ajuns la final. Aceasta a fost implementata la nivelul județului Vrancea in perioada septembrie – decembrie 2020 de catre Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, prin Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații, A.N.I.T.P.…

- Campania BE SAFE ONLINE se desfașoara in perioada 23 noiembrie – 20 decembrie in randul elevilor din invațamantul preuniversitar din județul Vrancea. Inițiatori și parteneri in campanie sunt Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, prin Biroul Siguranța Școlara și Compartimentul de Analiza și Prevenire…

- 25 noiembrie – Ziua Europeana de eliminare a violenței impotriva femeilor a fost marcata de catre polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații și cei din cadrul Poliției Municipiului Focșani prin realizarea, in perioada 23-27 noiembrie, a unei serii de activitați informativ –…

- SIGURANȚA ȘCOLARA –PRIORITATEA POLIȚIEI VRANCENE Polițiștii Biroului Siguranța Școlara impreuna cu cei din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații și ai Serviciului de Ordine Publica au desfașurat activitați in cadrul unei campanii de informare intitulata: Siguranța Școlara…

