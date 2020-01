Ziua Internațională a Memoriei Holocaustului: Deformareaimaginii „celuilalt” La Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica din Venetia Miercuri 29 ianuarie 2020, la orele 17.30, in Sala de Conferinte a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica din Venetia (Campo Santa Fosca, Canareggio 2214 –Venezia), a fost prezentata versiunea italiana a cartii cercetatorului si scriitoruluiroman Andrei Oisteanu, L’immagine dell’ebreo: Stereotipi antisemiti nella cultura romena e dell’Europa centro–orientale (in romana: Imagineaevreului in cultura romana. Studiu de imagologie in context est-centraleuropean, Editura Humanitas, București, 2001), tradus de Francesco… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

