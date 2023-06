„Ziua Internațională a Iei Românești”, celebrată în vestul țării cu expoziții și muzică populară Sarbatoarea Nașterii Sfantului Ioan Botezatorul și cea a Sanzienelor este, totodata, și „Ziua Internaționala a Iei Romanești”, o sarbatoare instituita in urma cu zece ani. Ia este una din cele mai spectaculoase piese ale portului popular romanesc, o marturie a maiestriei fetelor și femeilor care le-au impodobit cu cusaturi din vremuri stravechi, folosind motive decorative […] Articolul „Ziua Internaționala a Iei Romanești”, celebrata in vestul țarii cu expoziții și muzica populara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

