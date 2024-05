Ziua Internațională a Hamburgerului: la noi și în lume 28 mai este ziua in care gurmanzii sarbatoresc Ziua Internaționala a Hamburgerului. Acest preparat are o origine incerta, dar este emblematic pentru consumatorii din toata lumea. Cert este ca, doar in SUA, se consuma anual peste 40 de miliarde de hamburgeri. Numele de hamburger provine de la orașul german Hamburg. O rețeta publicata in anul […] The post Ziua Internaționala a Hamburgerului: la noi și in lume appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

