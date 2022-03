Stiri pe aceeasi tema

Premierul Nicolae Ciuca a anunțat duminica seara, la Digi24, ca Romania va folosi din toamna gaz lichefiat din SUA, ca alternativa la gazul rusesc.

Locul Republicii Moldova este intr-o Europa unita, alaturi de Romania, transmite presedintele interimar al USR, Catalin Drula.

Fostul mare sportiv roman Ion Țiriac a declarat ca nu l-a cunoscut pe liderul Rusiei, insa a fost foarte aproape sa faca asta in urma cu 4-5 ani, alaturi de Ilie Nastase. Țiriac sugereaza ca Romania ar trebui sa fie in relații mai bune cu Rusia.

Surse judiciare și militare, confirma pentru STIRIPESURSE ca una dintre primele masuri ce vor fi avute in vedere privind prezența pilotului ucrainean pe teren romanesc, sunt cele de audiere a acestuia, intr-o procedura clasificata, denumita generic „debrifare", pentru a se lamuri in cel mai precis…

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, miercuri, ca Romania a primit solicitari din partea a 23 de state pentru a ajuta la eventuala evacuare a cetatenilor lor din Ucraina, anunța Agerpres.

O ceremonie de comemorare la 80 de ani de la scufundarea navei "Struma" in Marea Neagra, cand si-au pierdut viata 769 de evrei romani a avut loc, marti, in Portul Constanta, la eveniment fiind prezent si ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, potrivit news.ro.

Ministerul Economiei are in vedere elaborarea unor politici publice pentru dezvoltarea sectorului masinilor electrice si hibrid in Romania, sustine ministrul de resort, Florin Spataru.

Unul din trei IMM-uri disponibilizeaza in aceasta perioada și unul din 10 se inchide, arata un studiu citat de Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMM).