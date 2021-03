Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta Ziua Internaționala a Femeii are o semnificație aparte, nu doar pentru ca se implinesc 110 ani de la prima Zi Internaționala a Femeii, cand peste un milion de femei și barbați și-au unit forțele și și-au facut vocea auzita pentru drepturi egale. Ne aflam, de asemenea, intr-un moment de cotitura…

- Exista insa o disputa pe marginea originilor si semnificatiilor de inceput ale acestei zile de sarbatoare. E ziua femeii sau a mamei? Sa ne intoarcem privirea insa in istorie… Ziua Internationala a Femeii, sarbatorita pe 8 martie, a fost mai intai expresie a luptei femeilor muncitoare pentru dobandirea…

- Ziua Internaționala a Femeii este sarbatorita in fiecare an in data de 8 martie și are o insemnatate deosebita in Romania: este momentul in care oferim cadouri femeilor din viața noastra sau, atunci cand sunt departe, mesaje frumoase, felicitari și SMS-uri . Potrivit ONU, sarbatorirea acestei zile…

- In fiecare an la nivel internațional se sarbatorește Ziua Internaționala a Femeii. Acesta este un prilej de a le ura La mulți ani femeilor dragi din viețile noastre. Iata cateva idei de mesaje de 8 Martie. 42 de idei de masaje de 8 martie pentru femeile dragi La mulți ani mama mea tanara și frumoasa!…

- 8 martie: Ziua Mamei. Sarbatoarea realizarilor economice, globale și sociale ale femeilor din intreaga lume 8 martie: Ziua Mamei. Sarbatoarea realizarilor economice, globale și sociale ale femeilor din intreaga lume Citește și: Mesaje de 8 martie. Felicitari și Urari care pot fi transmise prin SMS de…

- Femeile din cadrul primariilor gorjene vor avea parte astazi de tratamente deosebite atat din partea colegilor cat si din partea primarilor. Majoritatea vor marca Ziua Internationala a Femeii cu flori si program redus. Alte primarii au marcat deja ev...

