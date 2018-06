Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni participa luni, in comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud, la o parada militara, un show aviatic, cu demostratii de lupta si la un concert de muzica de fanfara pentru a marca primul eveniment dedicat Centenarului. Parasutistii au adus la sol drapelul inscriptionat „Romania 100”.

- Astazi liberalii au organizat un seminar pentru a sublinia importanta fondurilor europene, oportunitati de afaceri si modul in care se acceseaza acestea, Romania fiind in pericolul dezangajarii din 2020 incolo in ceea ce priveste accesarea fondurilor europene.La eveniment participa presedintele PNL,…

- In data de 9 Mai 2018, la Brașov ziua Europei a fot sarbatorita printr-o conferința internaționala și un concert deosebit. In cadrul conferințe, specialiști din Austria, Germania, Italia și Romania au vorbit despre turismul inteligent, deoarece regiunea Transilvanei de Sud - triunghiul Brașov-Sibiu-…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului a sarbatorit astazi Ziua Regalitații printr-un eveniment cultural-sportiv intitulat ”Educație Sport-Sanatate in Universitate”. ”A avut loc un eveniment, care incepe sa aiba tradiție, intrucat nu este pentru prima data cand il organizam,…

- Conducerea Camerei Deputatilor a decis majorarea tarifelor pentru vizitarea Parlamentului. Astfel, un tur standard pentru cei care vor sa vada Casa Poporului va ajunge la 40 de lei de persoana, iar in cazul copiilor de peste 7 ani dispare gratuitatea. Decizia vine la pachet cu suspendarea vizitelor…

- Filmat in vara anului trecut, documentarul „Flavours of Romania”, realizat de Charlie Ottley, are 8 episoade, iar primul este despre Banat și Crișana. El va proiectat vineri seara, la Timișoara, in prezența echipei de producție.

- Sambata a inceput prohibitia generala a pescuitului in Romania, cee ace inseamna ca pescarii pot captura pesti in urmatoarea perioada doar in anumite conditii si in unitatile care au ca obiect de activitate acvacultura. Potrivit unui comunicat de presa remis de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta…

- Ziua NATO in Romania se marcheaza, incepand din 2005, in prima duminica a lunii aprilie, in baza unei propuneri legislative. In 2018, Ziua NATO in Romania este sarbatorita duminica, 1 aprilie. Astfel, cu aceasta ocazie in toate cazarmile din garnizoana Focsani, s-au desfasurat ceremonii militare, in…