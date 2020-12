Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, joi, ca Ziua Internationala a Drepturilor Omului nu are doar o semnificatie aniversara, ci este un prilej de reflectie asupra rolului pe care fiecare cetatean il poate avea in respectarea si protejarea drepturilor semenilor sai. "Piatra de temelie in evolutia…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca votarea in strainatate la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor s-a incheiat in sectiile de votare organizate in Europa, procesul electoral desfasurandu-se in conditii foarte bune. Votarea continua in 53 de sectii din Argentina, Brazilia, Chile, Uruguay,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, ca este "un lucru extraordinar" ca in Romania sunt mii si mii de voluntari, exprimandu-si aprecierea si gratitudinea pentru implicarea acestora in foarte multe activitati. Seful statului s-a intalnit, la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Internationale…

- Premierul Ludovic Orban a transmis joi un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Persoanelor cu Dizabilitati, in care subliniaza ca sta in puterea fiecaruia, "ca simpli cetateni sau ca reprezentanti ai autoritatilor statului", sa contribuie la respectarea drepturilor acestor persoane, sa combata…

- Palatul Victoria va fi iluminat in portocaliu, miercuri seara, cu prilejul Zilei Internationale pentru Eliminarea Violentelor impotriva Femeilor, Guvernul alaturandu-se campaniei globale UNiTE, care se desfasoara anual in perioada 25 noiembrie - 10 decembrie. Potrivit unui comunicat al Executivului,…

- Camelia Gavrila, deputat PSD de Iasi, transmite un mesaj despre sensurile cunoașterii și ale progresului științific, despre ințelegerea lumii și a valorilor umaniste, cu ocazia Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare."Data de 10 noiembrie a capatat multiple semnificații,…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit joi ca Romania a incalcat Conventia Europeana a Drepturilor Omului prin expulzarea unor cetateni pakistanezi cu drept legal de resedinta.

- RoRec si Primaria Pitesti organizeaza Ziua Internaționala a Reciclarii Deșeurilor Electrice. Piteștiul se implica, pentru a treia oara, in organizarea Zilei Internaționale a Reciclarii Deșeurilor Electrice, alaturi de Asociația RoRec și partenerii locali de colectare. Ziua Internaționala a Reciclarii…