Ziua internațională a copilului: dată, istorie, obiceiuri în țările lumii Ziua Internaționala a Copilului este celebrata in unele țari la 1 iunie. Originea acestei sarbatori dateaza din 1925 cand reprezentanți din diferite țari s-au intalnit la Geneva, Elveția, la prima „Conferința mondiala pentru bunastarea copiilor”. Nu a fost recomandata o data specifica, așa ca țarile au folosit data care era cea mai relevanta pentru cultura lor. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- FOTO| Sarbatoarea copilariei la Sebeș: 57 de biciclete oferite la tombole in școli, mingi și inghețata pentru toți copiii FOTO| Sarbatoarea copilariei la Sebeș: 57 de biciclete oferite la tombole in școli, mingi și inghețata pentru toți copiii Și in acest an, pentru a marca Ziua Internaționala a Copilului,…

- Joi, 1 iunie 2023, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba sarbatoresc Ziua Internaționala a Copilului, in inima Cetații Alba Carolina, pe strada Muzeului, unde instalam caravana veseliei, cu carți, jocuri și jucarii, toate pentru copii! Nu aveți cum sa ne ratați, venim cu…

- Calatorie cu trenul la Arad: o expoziție de modelism și istorie feroviara va fi organizata la Sala Polivalenta Arad, in perioada 1-4 iunie 2023. De Ziua Internaționala a Copilului, intrarea va fi gratuita.

