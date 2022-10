Ziua Internațională a Cafelei: Poate o bei deja: „Adevărul” despre cafeaua ta cea de toate zilele Oamenii de știința au demonstrat de-a lungul timpului beneficiile consumului de cafea…Stop! Sa lasam „oamenii de știința” și sa vorbim despre cafea…ca și cum am sta…la o cafea! Daca nu știați, in fiecare an la 1 octombrie se sarbatorește, la inițiativa Organizației Internaționale a Cafelei (OIC), chiar Ziua Internaționala a Cafelei! Este greu de spus doar o poveste a cafelei, atunci cand ești un bautor pasionat al acestei licori. Mai ales daca apreciezi in mod special acel „concept de a bea cafea”, acea cultura a cafelei: in locuri cu poveste sau in compania persoanelor care au o poveste. Ori,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

