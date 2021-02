2021 este al paisprezecelea an in care, la nivel mondial, se celebreaza Ziua Internationala a Bolilor Rare. In Uniunea Europeana, o boala rara este acea maladie care afecteaza o persoana din 2000. Potrivit unei statistici a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, in lume exista peste 300 de milioane de oameni diagnosticati cu o boala rara. Practic, intre trei si cinci procente din populatia Pamantului sufera de o asemenea maladie. Aproximativ 80% dintre bolile rare sunt cauzate de factori genetici. Si vorbim de 6000 de asemenea afectiuni. Printre bolile rare pulmonare se numara: pneumopatiile interstitiale…