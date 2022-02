Naționala de rugby va juca duminica, in Spania, meciul care i-ar putea apropia decisiv de calificarea la competiția care va avea loc in 2023, in Franța. Naționala de rugby a Romaniei are un nou meci cat o finala in lupta de calificare la Cupa Mondiala din 2023. Programata duminica, de la ora 13.45, partida cu Spania ne poate apropia decisiv de implinirea visului prezenței la competiția din Franța. Toata lumea știe insa ca meciul de la Madrid este unul extrem de dificil, ibericii fiind contracandidați direcți la calificare. Titular in naționala noastra, Dragoș Ser vede confruntarea cu Spania ca…