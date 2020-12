Stiri pe aceeasi tema

- PSD il propune pentru funcția de premier pe Alexandru Rafila, anunța oficial președintele social-democraților, Marcel Ciolacu. Acesta susține ca președintele Klaus Iohannis, PNL și USR trebuie sa accepte ca au pierdut alegerile. Ciolacu a spus ca ședința Consiliului Politic Național a stabilit joi ca…

- ”Va mulțumesc tuturor celor care ați votat!”. Este mesajul președintelui Romaniei dupa anunțarea rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare.Intr-o postare pe Facebook, Klaus Iohannis a menționat ca participarea la vot in Romania a fost redusa.

- CARAS-SEVERIN – In acest moment sunt pe drumuri, intre sedinte, raspunzand la telefoane, mesaje, luand decizii. Acesta sunt eu, acum! Pentru ca in toata aceasta actiune nu este vorba despre mine, Marcel Vela. Este vorba despre noi! NOI inseamna prezent, inseamna viitor, inseamna siguranta, inseamna…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca nu considera oportuna o eventuala suspendare a presedintelui Romaniei in conditiile in care Klaus Iohannis nu va fi de acord cu un premier nominalizat de PSD daca la alegeri social-democratii vor obtine o majoritate in Parlament. "Ca roman, nu consider…

- Klaus Iohannis vorbeste foarte rar, aproape deloc, despre viata de familie. Actualul presedinte al Romaniei are o poveste de viata interesanta, la fel si parintii lui. Cine sunt acestia si cu ce se ocupa?

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a transmis un mesaj de felicitare președintelui ales al SUA, Joe Biden. Acesta ii mulțumește lui Biden pentru contribuția adusa parteneriatului strategic dintre Romania și SUA in perioada in care acesta a fost vicepreședintele SUA, scrie Digi24.ro .

- Deși alegerile din SUA continua sa fie in centrul unui scandal imens, nefiind declarat oficial invingatorul, președintele Klaus Iohannis anunța ca „i-a transmis un mesaj de felicitare Președintelui ales al Statelor Unite ale Americii, domnul Joseph R. Biden”. Va prezentam in continuare textul mesajului:…

- "Am vazut cu totii pozitia PNL si a presedintelui Klaus Iohannis, care, inclusiv ieri, la Bruxelles, dupa preocuparile pentru incalzirea globala, ne-a spus iar despre anumite masuri de combatere, masca, spalat. As fi vrut, ca si dumneavoastra, sa ii vad mai vehementi, daca pot sa spun asa, privind…