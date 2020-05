Stiri pe aceeasi tema

- Peste patru milioane de oameni sunt infectati cu noul coronavirus, la nivel mondial. De asemenea, COVID-19 a dus la decesul a peste 276.000 de persoane, arata datele statistice transmise in timp real pe site-ului Worldometers. In acelasi timp, aproape 1,4 milioane de oameni s-au…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 270.000 de persoane in intreaga lume, dintre care aproape 85% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant AFP stabilit din surse oficiale, vineri, la 16:15 GMT, anunța AGERPRES.Un numar total de 270.927 de…

- Numarul total al cazurilor de Covid-19 inregistrate in lume a depasit vineri 3,25 de milioane. Cercetatorii si analistii universitatii americane au anuntat ca, in total, de la inceputul pandemiei, mai mult de 1,01 milioane de oameni au fost declarati vindecati. Bilantul deceselor a…

- Statele Unite au inregistrat miercuri 1.738 de decese cauzate de noul coronavirus in 24 de ore, in scadere fata de ziua precedenta, potrivit bilantului dat publicitatii de Universitatea Johns Hopkins, transmite joi AFP. Numarul total al deceselor de la declansarea pandemiei in SUA a ajuns la 46.583,…

- COVID-19. Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a vorbit marți seara despre medicamentul Remdesivir, care a fost folosit in Statele Unite pentru tratarea pacienților diagnosticați cu coronavirus. Potrivit HotNews, medicamentul Remdesivir a fost administrat la 125 de persoane internate la Spitalul Universitar…

- Coronavirusul ar putea ucide mai mult de 81.000 de persoane in Statele Unite in urmatoarele 4 luni și s-ar putea sa nu fie depașit pana in iunie, potrivit unei analize a Școlii de Medicina a Universitații...

- Revista Science din Statele Unite ale Americii analizeaza cazul Coreei de Sud, semnal de speranța și un exemplu demn de urmat. Avand o populație de 50 de milioane de locuitori, prin masuri atipice și-a incetinit semnificativ epidemia de coronavirus.

