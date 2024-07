Ziua în care discursul urii a fost bătut prietenește pe umăr Primele informații in legatura cu tentativa de asasinat asupra lui Trump au fost ca atentatorul avea legaturi cu partidul Republican și ca gestul sau trebuie pus in legatura cu permisivitatea prea mare legata de vanzarea armelor de foc in SUA. Exista cateva asemanari intre modul cum a fost prezentat agresorul lui Trump și cel al […] The post Ziua in care discursul urii a fost batut prietenește pe umar appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Investitorii și-au menținut preferințele pentru plasamentele in activele pe aur, in primele șase luni din 2024, creșterea investițiilor, cu 12 la suta, depașind, cu mult, alte clase de active, in perioada 1 ianuarie – 30 iunie, arata analiștii de piața. ,,Aurul s-a comportat remarcabil de bine in 2024,…

- Un semn de evoluție semnificativa pe scena geopolitica globala. Statele Unite și China au reluat recent discuțiile semi-oficiale privind armele nucleare, pentru prima data in ultimii cinci ani. Aceste discuții au avut loc intr-un context tensionat, pe fondul ingrijorarilor tot mai mari ale SUA privind…

- In industria romaneasca a fost inregistrat un avans de 7,1 la suta al afacerilor, in primele patru luni din 2024. Creșterea s-a datorat avansului inregistrat de industria bunurilor de capital, unde avansul a fost de peste 13 la suta. Aceasta industrie include de la fabricarea de usi si ferestre din…

- Datele furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) arata ca in primele luni ale anului numarul firmelor radiate la nivel național a inregistrat o creștere semnificativa fața de aceeași perioada din 2023. Este vorba, mai exact, de un numar de 32.626 de firme, care au fost scoase din…

- Primele zile de vara se fac deja simțite. Dupa o perioada de instabilitate atmosferica, cu vijelii, averse torențiale și grindina in mai multe județe, fenomenele meteo extreme continua. Urmeaza zile caniculare in toata Romania, iar meteorologii de la Accuweather au emis un cod roșu de canicula și disconfort…

- Bun. Avem verdictul. Vinovat la toate capetele de acuzare. Asta inseamna ca e vinovat inclusiv de tentativa de a influența rezultatul alegerilor in 2016. In acest context politic global, marcat de instabilitate și polarizare, sistemul juridic american reușește sa se distinga printr-o serie de contradicții…

- Odata cu descoperirea unui craniu vechi de un milion de ani, teoria evoluției umane primește o noua intorsatura captivanta. Reconstrucția acestui craniu antic chinezesc ar putea lega și mai strans linia „Omului Dragon” de Homo sapiens, oferind indicii cruciale despre istoria noastra evolutiva. Arheologie…

- Parlamentarul Dan Vilceanu va avea taiat 50% din salariu timp de 6 luni si diminuarea timpului de vorbire la doar 10 secunde, in plen, timp de 3 luni. Decizia poate fi contestata.Solicitarea privind sanctionarea lui Dan Vilceanu a fost facuta de deputatul Florin Roman in sedinta Biroului Permanent.…