Ziua în care au loc cele mai multe accidente în Gorj

In zilele de duminica se petrec cele mai multe accidente rutiere, potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. Bilanțul realizat pentru primele șase luni ale acestui an arata ca in aceasta zi au avut loc șapte accidente grave, soldate cu un mort și șapte raniți. Conform statisticilor, mai ramane cea mai sangeroasa luna. Cele mai puține accidente au avut loc sambata, trei la numar, fiind soldate cu un mort și patru raniți grav. ”Din analiza datelor, se remarca faptul ca cele mai multe dintre accidentele rutiere grave s-au produs in zilele de duminica, urmate… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul accidentului de vineri seara pentru care s a activat Planul Rosu de Interventie la nivelul judetului Galati a ajuns la doi morti si sase raniti, dupa ce o tanara de 21 ani aflata in coma traumatica nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Reprezentantii IPJ Iasi si-au prezentat rezultatele activitatii din primele sase luni. Bilantul oficial - comunicat: In urma analizei situatiei operative pe raza judetului Iasi, in primele 6 luni ale anului 2018, cu privire la evolutia situatiei indicatorilor statistici, s-au evidentiat mai multe aspecte…

- Analiza riscului rutier pe raza de competența a Inspectoratului de Poliție Județean Timis, in perioada 1 ianuarie – 31 mai 2018, a fost principala tema a ședinței Autoritații Teritoriale de Ordine Publica, desfașurata la sediul Asociatiei Internationale a Politistilor, Regiunea 1 Timiș (Giarmata).…

- Nu mai putin de 20 de accidente rutiere grave au loc, in fiecare zi, in Romania. Sute de morti si mii de raniti apar in statisticile Politiei, in lunile care au trecut de la inceputul acestui an. Fie ca vorbim despre viteza, de neatentie la depasiri sau de pietoni care se uita la orice altceva decat…

- Imagini accident cumplit : Patru oameni au murit si trei au fost raniti dupa ce o masina a intrat pe contrasens>foto Patru oameni si-au pierdut viata, iar alti trei au fost raniti dupa ce soferul unei masini a intrat pe contrasens cu masina, pe Autostrada A1 intre Deva si Simeria. Bilantul initial era…

- In perioada ianuarie - mai 2018, au avut loc mai multe astfel de evenimente rutiere tragice, soldate cu persoane ranite si decedate: 4 iunie 2018 - Trei persoane, intre care si un minor, au murit in urma unui accident care s-a produs pe DJ 100L, in comuna prahoveana Magurele, masinile in care se aflau…

- Politistii gorjeni vor intensifica actiunile in trafic, in perioada urmatoare, pentru prevenirea accidentelor rutiere grave si salvarea de vieti omenesti. Cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice din judetul Gorj reprezinta o prioritate pentru politisti, care desfasoara permanent…

- Politistii gorjeni vor intensifica actiunile in trafic, in perioada urmatoare, pentru prevenirea accidentelor rutiere grave si salvarea de vieti omenesti. Cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice din judetul Gorj reprezinta o prioritate pentru politisti, care desfasoara…