- Potrivit Ministerului pentru situatii de urgenta, preluat de Reuters, patru din cele sase persoane aflate la bord au murit, iar doua au suferit rani si au fost internate in spital.Avionul venea din capitala Nur-Sultan. Comunicarea cu Antonov-26 a incetat in jurul orei locale 17:20 (11:20 GMT) "in timpul…

- Raliul Feleacului, 7 octombrie 1973, s-a soldat cu cel mai grav accident de la o competiție automobilistica din Cluj. Raliul Feleacului a adunat la start nume rasunatoare din fenomenul automobilistic național, dar și vedete internaționale, italienii Stefano Buonapace și Luciano Innocenti,…

- Patru fotbalisti ai echipei braziliene Palmas FR si presedintele clubului, Lucas Meira, au murit, duminica, într-un accident de avion, în urma caruia a decedat si pilotul aparatului de zbor de mici dimensiuni.Jucatorii care au decedat sunt Lucas Praxedes, Guilherme Noe, Ranule si…