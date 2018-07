Stiri pe aceeasi tema

- Platoul de marmura din centrul municipiului a gazduit, duminica, 29 iulie, un ceremonial prilejuit de sarbatorirea “Zilei Imnului National” al Romaniei. Evenimentul, organizat de Institutia Prefectului, a debutat cu un ceremonial religios, salutul drapelului si trecerea in revista de catre prefectul…

- Aproximativ 300 de inventii pot fi admirate, pana vineri, la Casa Tineretului din Timisoara, unde are loc cea de-a patra editie a Salonului International de Inventii si Inovatii "Traian Vuia". Printre cei prezenti la expozitie se numara si studenti si profesori de la Universitatea de Stiinte Agricole…

- Nepotul regelui Mihai, Nicolae Medforth-Mills, care se va casatori religios in septembrie cu Alina Binder, a declarat, luni, la Alba Iulia, ca i-a adresat o scrisoare Custodelui Coroanei, Margareta, in care a intrebat-o pe matusa sa daca accepta sa fie nasa sa la nunta. "Saptamana trecuta,…

- Sambata, cu doar cateva zile inainte de a se implini o jumatate de an de la moartea Regelui Mihai, la Curtea de Arges are loc un parastas regal, la care iau parte Custodele Coroanei, Principesa Margareta, Principele Radu si Principesa Maria, dar si fostul principe Nicolae, impreuna cu sotia sa.

- Fostul principe Nicolae a fost implicat, marți, intr-un accident rutier in nordul Capitalei, au precizat, pentru Mediafax, surse din cadrul... The post Nepotul regelui Mihai I, implicat intr-un accident in Capitala. Vezi reacția fostului principe appeared first on Renasterea banateana .

- A venit in Timișoara pentru ca aici s-a simțit mereu bine, așa ca a plecat de la țara, din Bocsig, sa iși faca un rost in capitala Banatului. Vorbim despre primarul Timișoarei, care iși amintește cum a fost nevoit sa-și cumpere tot ce-i trebuie pentru a sta „in gazda”, singur, intr-un oraș…