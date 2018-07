Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Imnului National va fi sarbatorita duminica, 29 iulie, in toate garnizoanele din țara, potrivit ministerului Apararii Naționale (MApN).Ceremonia de la Bucuresti va incepe la ora 9.00, in Piata Tricolorului, situata in fața Palatului Cercului Militar National, si va cuprinde un serviciu…

- ''Preafericitul parinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, si inaltpreasfintitul parinte mitropolit Nifon, arhiepiscopul Targovistei, vor savarsi slujba de resfintire a Bisericii Manastirii Dealu, impreuna cu un distins sobor de ierarhi ai bisericii noastre ortodoxe, preoti si diaconi,…

- Foto: ziarulclujean.ro Ziua Independenței de Stat a Romaniei, Ziua Victoriei Națiunilor Unite in cel de-Al Doilea Razboi Mondial și Ziua Europei vor fi sarbatorite la Cluj-Napoca miercuri, 9 mai, printr-o festivitate ce va avea loc pe platoul pietonal din Piața Unirii. Evenimentele aniversare sunt programate…

