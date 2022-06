Ziua Iei, pe 24 iunie! Klaus Iohannis a promulgat legea. Tot ceea ce înseamnă acest lucru Presedintele Klaus Iohannis a promulgat pe 21 iunie a.c., legea prin care ziua de 24 iunie devine „Ziua iei”, dupa cum a informat Administratia Prezidentiala. Potrivit proiectului, liderii administratiei centrale si locale pot sa aloce fonduri pentru organizarea unor evenimente care sa promoveze ia. De asemenea, scolile, unitatile de cult, centrele comunitare, institutiile culturale, precum si reprezentantele diplomatice ale Romaniei, sunt invitate sa participe la actiuni de promovare a iei. Camera Deputatilor a transmis ca demersul reprezinta „o dovada clara si echilibrata ca singura politica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 24 iunie, credincioșii ortodocși sarbatoresc Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul. In calendarul popular, aceasta zi este cunoscuta in Maramureș sub numele de Sanziene. Tot in aceasta zi, la inițiativa Comunitații online La Blouse Roumaine, incepand cu anul 2013, este sarbatorita și Ziua Universala…

- In aceasta ediție de Romania are Roast, Parșii circumspecți au ajuns in Ardeal și au vizitat frumoasa cetate din Sighișoara pentru descoperi diferențele dintre Vlad Țepeș și Dracula. Cosmin Natanticu nu a putut fi alaturi de ei, așa ca și-a luat renvanșa din platoul emsisiunii cu un roast care l-ar…

- Din pacate majoritatea oamenilor nu cunosc tehnicile de prim-ajutor care pot salva foarte multe vieti. Cunostintele minime despre cum se poate interveni in cazul unei situatii-limita pot indeparta pericolul. Specialistii recomanda tuturor persoanelor sa fie responsabile si sa aplice tehnicile de prim-ajutor…

- Cine crede ca Marea Unire s-a datorat numai Adunarii Romanesti de la Alba-Iulia din decembrie 1918 si intelectualitatii greco-catolice, are o viziune patriotic-idilica asupra istoriei. Marile puteri victorioase, hotarasera, destul de corect, sa imparta infrantul si destramatul Imperiu Austro-Ungar,…

- Consiliul Județean Brașov și Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov va invita joi, 5 mai 2022, ora 10.00, la sediul din Piața Sfatului, nr. 25, la deschiderea Sesiunii naționale de comunicari stiintifice „TARA BARSEI”, editia a XX-a, ce are ca tema „Cultura și civilizație – secolele XVIII-XX”. La eveniment și-au…

- La Monumentul Ostașului Roman din Parcul Municipal “Regina Maria“ din Baia Mare a avut loc azi ceremonialul militar și religios dedicat sarbatoririi Zilei Veteranilor de Razboi. Dupa realizarea dispozitivului Detasamentului de onoare format din subunitati apartinand Batalionul 813 Infanterie „Maramures”,…

- * Iarba e verde, mugurii se desfac si nenumarati pomi sunt infloriti, cum se si cuvine; pe langa atatea flori cu parfum imbatator, duminica vom avea si o mega-sarbatoare a purtatorilor de nume alese din manualul de botanica: Floriile! Pe langa semnificatia sa religioasa si spirituala si pe langa mega-cheful…