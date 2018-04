Este o zi foarte grea pentru familia, apropiatii si colegii de breasla ai Ionelei Prodan. Sute de persoane se afla in fata capelei in care a fost depus, marti, sicriul solistei Ionela Prodan, iar oamenii continua sa vina in curtea cimitirului Bellu, pentru a-i aduce un ultim omagiu in ziua in care artista va fi […] Ziua grelei despartiri. Ionela Prodan, plansa de rude si artisti is a post from: Ziarul National