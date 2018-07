Stiri pe aceeasi tema

- Taxele vamale au intrat in vigoare la ora Washingtonului 00.01 (ora Romaniei, 07.01). Facand referire la avertizarile Chinei cu masuri de retorsiune, Donald Trump a declarat ca SUA sunt pregatite sa escaladeze disputa prin introducerea de noi taxe vamale, in functie de reactia Beijingului.…

- Camera de Comert din Statele Unite, cel mai mare grup de lobby de afaceri din tara si un aliat traditional al Partidului Republican, a lansat luni o campanie impotriva politicilor comerciale ale presedintelui Donald Trump, transmite Reuters.

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a fost gazda sesiunii interactive din cadrul vizitei de informare și studiu a unei delegații oficiale a Comisiei Europene, in contextul pregatirilor pentru preluarea Președinției de catre Romania a Consiliului Uniunii Europene (PRES CONS UE).

- In perioada 12-13 iunie 2018, la Sumeg, Ungaria, a avut loc o noua intalnire a partenerilor proiectului “Policies to develop entrepreneurship and innovative SME’s in rural areas” (acronim Rural SME’s), proiect implementat de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Nasaud, alaturi de parteneri din șase…

- Firmele din județul Timiș au participat la cel mai mare și complex eveniment din Europa Centrala și de Est, China Smart Expo, care s-a desfașurat in perioada 31 mai-2 iunie, la Budapesta. 38 de agenți economici din județ au discutat cu oamenii de afaceri din China despre posibile colaborari. „Camera…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis in parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, organizeaza in data de 22 mai, cu incepere de la ora 1000, in Sala C.E.D.O. a sediului CCIAT din Piața Victoriei, seminarul-dezbatere cu tema: Obligațiile agenților economici in conformitate cu…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza, pe 15 mai, o misiune economica la Novi Sad, pentru vizitarea celei de-a 85-a ediții a Targului Internațional de Agricultura. Este cel mai important targ de profil din Serbia și unul dintre cele mai mari din Europa.

- Concursurile pe meserii de saptamana aceasta s-au incheiat la LEONI Bistrita, cu intrecerea dedicata viitorilor electricieni. Activitatea a fost organizata de catre Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud, in cadrul proiectului Centrul Europe Direct Bistrita, si Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud,…