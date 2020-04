Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Terestre si intreaga Armata Romana sunt in prima linie de actiune pentru apararea vietii si sanatatii cetatenilor in contextul crizei sanitare generate de pandemia de COVID-19, a transmis prim-ministrul Ludovic Orban, joi, intr-un mesaj adresat de Ziua Fortelor Terestre. "Ziua…

- An de an, cu acest prilej, în garnizoanele din tara si în teatrele de operatii au loc manifestari dedicate acestei sarbatori, care cuprind ceremonii la monumentele eroilor, expozitii, simpozioane, prezentari de tehnica, armament si echipamente, concerte ale muzicilor militare si spectacole…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj cu prilejul "Zilei Fortelor Terestre", in care le multumeste militarilor pentru eficienta cu care isi duc la indeplinire indatoririle in contextul epidemiei de COVID-19. "Sarbatoarea de astazi, 23 aprilie, are semnificatii aparte pentru…

- Ziua Fortelor Terestre este sarbatorita la 23 aprilie Ziua Fortelor Terestre este sarbatorita la 23 aprilie, zi în care crestinii Îl praznuiesc pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de Biruinta, patronul spiritual si ocrotitorul acestei categorii de forte ale…

- Aproximativ 70 dintre militarii dislocati de Armata Romaniei in Afganistan, in cadrul misiunii NATO "Resolute Support", in Irak - misiunea de tip coalitie "Inherent Resolve" si in Republica Centrafricana - misiunea Uniunii Europene de instruire si consiliere, vor fi repatriati, informeaza un comunicat…

- Zeci de mii de cadre medicale din Romania cer, intr-o scrisoare deschisa adresata autoritatilor, o lege prin care copiii lor sa aiba pensie de urmas, in cazul in care vor muri la datorie. In scrisoare,...

- ​Un om care înțelege cât de cât corelațiile economice nu va înghiți pe nerasuflate toate inepțiile care i se spun, a declarat Valentin Lazea, economist șef la Banca Naționala a României (BNR). „Cred ca întrebarea serioasa este: De ce România nu…