In contextul activitaților programate a se desfașura in garnizoanele din țara cu prilejul aniversarii, la 23 aprilie, a Zilei Forțelor Terestre, astazi, 20.04.2022, Cercul Militar Ploiești a gazduit o manifestare organizata in colaborare cu Asociația ,,Suntem Romania”, la care au participat reprezentanți ai unitaților militare prahovene din cadrul Forțelor Terestre alaturi de […]