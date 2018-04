Ziua Forţelor Terestre: Expoziţie de tehnică şi cultural recreative Sambata, in Parcul Carol I, intre orele 11,00 - 20,00 vor fi organizate: o expozitie de tehnica, ateliere de prezentare a armamentului, standuri de promovare a profesiei militare si activitati cultural-recreative, informeaza Ministerul Apararii Nationale, intr-un comunicat de presa.



"Militari din fortele terestre vor prezenta tehnica de lupta, armamentul si echipamentele din dotare, exercitii demonstrative de interventie a echipei EOD, exercitii de supravietuire, procedee de escaladare si traversare cu ajutorul funicularului, tehnici de autoaparare, precum si exercitii de manuire a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa la activitați dedicate sarbatoririi Zilei Forțelor Terestre Romane, dupa cum urmeaza: - Sambata, 21 aprilie, ora 10.00, Arad: ceremonia organizata la Monumentul Ostașului Roman, situat in Piața Avram Iancu. In cadrul evenimentului, publicul…

- Poliția Rutiera informeaza ca vor fi instituite restricții de circulație in București in weekendul 21-22 aprilie, acestea fiind datorate unor evenimente care se desfașoara in Capitala. Astfel, in conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, in zilele…

- Toate garnizoanele din tara si in teatrul de operatii din Afganistan vor organiza in zilele urmatoare manifestari dedicate Zilei Fortelor Terestre. Acestea vor cuprinde expozitii, simpozioane, vizionari de filme documentare, prezentari de tehnica, armament si echipamente militare,…

- In data de 23 aprilie 2018, personalul Brigazii 81 Mecanizata "General GRIGORE BALAN" va sarbatori Ziua Fortelor Terestre, al caror patron spiritual este Sfantul Mare Mucenic Gheorghe - Purtatorul de Biruinta. Cu aceasta ocazie, structurile Brigazii 81 Mecanizata "General GRIGORE BALAN" din toate garnizoanele,…

- In fiecare an, la 23 aprilie se sarbatoreste Ziua Fortelor Terestre categorie de forte a Armatei Romaniei al carei patron spiritual si ocrotitor este Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de Biruinta.Potrivit MApN, cu acest prilej, in toate garnizoanele din tara si in teatrul de operatii din Afganistan…

- pana luni, 2 aprilie 2018 Primaria Sectorului 6, prin Directia Generala de Impozite si Taxe Locale (DGITL), informeaza contribuabilii ca mai au la dispozitie doua saptamani pentru a-si achita impozitele si taxele locale si pentru a beneficia de bonificatia de 10%. Important de știut: avand in vedere…

- Astazi, la sediul Brigazii 81 Mecanizata "General GRIGORE BALAN", s-a desfasurat vizita de lucru a Ministrului Apararii Nationale, Mihai Viorel Fifor. La activitate au participat seful Statului Major al Fortelor Terestre, general-maior Ovidiu-Liviu Uifaleanu si comandantul Diviziei 4 Infanterie "Gemina",…

- "Ieri am lansat procedura specifica pentru constructia celor patru corvete multifunctionale, care se vor produce - aceasta este conditia de baza - intr-un santier naval din Romania, prin transfer tehnologic, iar cu offset-ul de la cele patru corvete se vor moderniza cele doua fregate pe care Marina…