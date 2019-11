Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca in interiorul PSD se va face o analiza și nu exclude ca Viorica Dancila se fie mazilita de la șefia partidului.”Ramane de vazut. Deocamdata trebuie sa ne ocupam de numaratoare și dupa aceea vom discuta despre orice alte lucruri. Vom avea cu…

- In traditia social democratilor din ultimii ani ne putem astepta la o noapte a cutitelor lungi, dupa esecul ce se prefigureaza in cazul candidatului Viorica Dancila la alegerile prezidentiale. La inceputul lunii Viorica Dancila oferea cateva detalii despre momentul in care va parasi partidul. …

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca Viorica Dancila merita nota 10 pentru dezbaterea avuta cu jurnaliștii. „Viorica Dancila merita nota 10 pentru transparența, deschidere...

- Gabriela Firea a dezvaluit, marți seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, o decizie luata in Comitetul Executiv al PSD, dupa epoca Liviu Dragnea. Viorica Dancila, ca președinte al partidului, nu mai are parte de consultanți straini, cum au fost in mandatul lui Dragnea.”Nu mai…

- „Eu n-am auzit. Nu. Nici macar suspendarea. Daca ar fi fost ceva de genul acesta, imediat, nici nu apucau sa inchida gurița, ca puneam pe masa a mea demisie”, a afirmat Eugen Teodorovici, la finalul evenimentul de lansare a programului de candidat al Vioricai Dancila, sambata, la Romexpo, intrebat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat sambata, in cadrul evenimentului de lansare a candidaturii la Presedintie a liderului PSD, Viorica Dancila, ca Romania are nevoie de un presedinte...

- La nici 24 de ore dupa caderea Guvernului PSD in Parlament, in PSD a inceput razboiul. Reuniți intr-o ședința de urgența informala condusa de Marcel Ciolacu, liderii social-democrați au inceput...

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat ca in cazul in care Parlamentul nu va aproba noua configurație a cabinetului Dancila, Guvernul va veni cu o noua varianta, ”pana convingem Parlamentul ca țara trebuie totuși sa fie guvernata”. ”Vom merge saptamana viitoare in Parlament sa cerem votul…