Individ surprins pe camerele video cand intra prin efractie

Aseara, in jurul orei 22:45, dispecerii Zip Escort au surprins pe imaginile redate de camere de supraveghere un individ suspect care cauta o modalitate de a intra in cafeneaua unui mall.Barbatul a fost vazut fortand intrarea in cafenea, moment in care dispeceratul a anuntat agentii… [citeste mai departe]