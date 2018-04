Ziua Femeii Crestine astazi in DUMINICA MIRONOSITELOR. Sarbatoarea inimilor smerite si iubitoare

Stiri pe aceeasi tema

- O biserica veche de doua secole sta sa se prabuseasca sub ochii autoritatilor. Lacașul de lemn din satul Ciutești, raionul Nisporeni, a fost sfințit in anul 1802, iar de atunci nu a fost niciodata renovat sau consolidat.

- In preajma sarbatorii pascale, imi amintesc, uneori, de citeva „intelepciuni“ pe care le datorez Parintelui Andrei Scrima. E un mod de a ramine in dialog cu dinsul si de a retrai regretul ca n-am apucat sa-l intreb tot ceea ce aveam de intrebat. Acum, fiindca ne aflam sub semnul Invierii, imi revine…

- La inceputul lunii august, Santana va redeveni, pentru o saptamana, Sanktanna, vechea denumire a localitații, data de etnicii șvabi care au trait aici in numar mare. Sarbatoarea va incepe pe 2 august, la Maria Radna, cu tradiționalul pelerinaj al șvabilor banațeni. In aceeași zi, la Santana va avea…

- "Paștele este cea mai veche și importanta sarbatoare a creștinații, care ne indeamna sa ne reintoarcem catre sine și sa reflectam la semnificațiile profunde ale patimilor, morții și Invierii lui Iisus Hristos. Sunt momente speciale pe care ne dorim sa le impartașim cu cei dragi și in care imprumutam…

- Crestinii ortodocsi sunt in Saptamana Patimilor, perioada care ne aduce aminte de suferintele, rastignirea si ingroparea Domnului. In aceasta perioada, Biserica ii invita pe credinciosi la rugaciune mai intensa, in fiecare seara oficiindu se denia. Termenul vine de la cuvantul slavon "vdenieldquo; si…

- Creștinii ortodocși intra de astazi, 2 aprilie, în Saptamâna Mare, ultima în care se ține post înainte de sarbatoarea Sfintelor Paști. Aceasta perioada este unica în Biserica, atât din punct de vedere liturgic, cât și duhovnicesc. Luni, marți și miercuri,…

- Parintele Constantin Necula, unul dintre preoții cu har care slujește in numele Domnului și care a reușit sa-și atraga un numar mare de simpatizanți, a oferit o pilda tuturor credincioșilor care refuza sa mearga la Biserica.

- CAUTARI Zeci depolițiști și jandarmi, impreuna cu alte zeci delocalnici, sunt mobilizate in satele Fulgu și Calimanești, comuna Puiești, pentru a cauta un barbat disparut de vineri, 2 februarie. Acesta a plecat de acasa spre Bisertica din satul Fulgu, unde locuiește, pentru a asista la slujba de sarbatoare…