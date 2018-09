Stiri pe aceeasi tema

- Pentru o zi, motoarele din Capitala s-ar putea opri. Peste 3 saptamani, mai exact pe 22 septembire, autoritatile vor sa organizeze Ziua Fara masini. Masura este deocamdata in faza de proiect si va fi supus votului chiar in acesta saptamana, in sedinta de Consiliu a Primariei Capitalei.

- Mai multe mașini au fost implicate intr-un accident, marți, la intrarea in București, dinspre Autostrada A1, doua persoane fiind ranite. Traficul in zona este blocat, iar circulația catre Capitala a fost deviat prin Bolintin.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Circulația pe A1, la intrarea in București este inrerupta, marți seara, din cauza unui accident in lanț. (Console si accesorii gaming) Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, circulatia este intrerupta pe sensul catre Capitala,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in zilele de 14 august 16:00 22:00 si 15 august 06:00 22:00 Adormirea Maicii Domnului si ziua anterioara , circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, respectiv 7,5 tone, altele decat…

- Circulatia rutiera de pe strada 31 august 1989 din Capitala, pe segmentul dintre strazile Tighina și Ismail, va fi suspendata de astazi si pana in data de 1 septembrie. In zona vor avea loc lucrari de reabilitare a retelelor.

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, luni dimineata, pe DN1 Bucuresti - Ploiesti, in Tancabesti, unde a avut loc un accident, dar si in Otopeni, din cauza apei de pe carosabil. Potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN1 Bucuresti…

- Lucian Iliescu, consilier PMP in cadrul Primariei Capitalei, a depus la secretariatul instituției un proiect de hotarare care prevede interzicerea transportului cu autoturismele in București un weekend pe an. Weekend-ul respectiv ar urma sa fie cel cu doua saptamani inainte de inceperea scolii.SURSE…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, pana in jurul orelor 19:00, din cauza lucrarilor de reparatii si asfaltare efectuate, traficul rutier este restrictionat pe banda a doua, la kilometrul 157 al Autostrazii A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe sensul catre…