Ziua falsă a PNL Liberalii și-au luat liber de la guvernare. De fapt, cand au guvernat? In fine, și-au luat liber și au plecat la casa Bratienilor sa sarbatoreasca 145 de ani de la inființarea partidului. Datele se incurca insa, pentru ca PNL nu mai exista de multa vreme. Ce au celebrat inca nu este clar. Probabil este vorba […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

