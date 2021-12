Stiri pe aceeasi tema

- Aroma cozonacului și a vinului fiert, bradul frumos impodobit, cadourile de sub brad, cantecele de Craciun și, nu in ultimul rand, credința – toate acestea trezesc in noi bucuria Craciunului! Este bucuria de a fi alaturi de cei dragi, de a primi și a darui, și, uneori bucuria de a darui poate fi mai…

- In data de 27 noiembrie a.c., in jurul orei 00.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița/I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, pasager intr-un autoturism marca Mercedes, un barbat cu cetațenie R. Moldova, in varsta de 24 de ani.La controlul…

- Valoarea totala a celor trei loturi de lucrari este de 184 de milioane de lei. Contractul este o parte din proiectul de extindere pe bani europeni a retelelor de furnizare de apa si de canalizare in judet. Cinci oferte au fost inscrise in cursa pentru cel mai mare contract scos la licitatie de ApaVital…

- Primaria Craiova vinde la fier vechi 20 de autovehicule, intre acestea un Mercedes, doua BMW, un Volkswagen si un Chevrolet. Este vorba despre autovehiculele fara stapan, abandonate pe domeniul public si ridicate de Politia Locala. Acestea au fost evaluate, dar sunt atat de uzate incat nu se merita…

- Pentru a decide asupra valabilitatii unui proces-verbal, magistratii Judecatoriei au facut analiza semantica a textului legii. Putin a lipsit sa citeze din Dictionarul Explicativ al limbii romane pentru a explica politistilor de ce l-au amendat gresit pe un iesean. Faptele s-au petrecut in preaja Craciunului.…

- Un accident cu doua victime a avut loc in aceasta dupa-amiaza in municipiul Iasi. O autoutilitara a iesit de pe carosabil si s-a rasturnat in raul Bahlui. Accidentul a avut loc pe bulevardul Chimiei, in sensul spre Dancu. Din primele informatii, in masina se aflau doua persoane. Vom reveni cu detalii.

- Este a patra procedura de licitatie de acest fel, cea mai mare de pana acum, lansata de ApaVital in tot atatea luni ApaVital a scos la licitatie cel mai mare contract de pana acum, in cadrul uriasului proiect de peste jumatate de miliard de euro aprobat la inceputul anului prin Programul Operational…

- Trei oameni care se aflau intr-o autoutilitara Mercedes au trecut razant pe langa moarte dupa ce mașina in care erau s-a rupt in doua, dupa un impact cu un autotren. Accidentul s-a produs vineri, in jurul orei 16.30, pe E 85, la Dragușeni, spre limita cu Iași.Din cercetarile polițiștilor rezulta ca…