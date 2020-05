Stiri pe aceeasi tema

- Trecutul e adevarat, e realitate, este experiența, e ceea ce am trait. Trecutul are consecințe. Chiar acum traim in aceste consecințe. Adevarata gandire practica și economica este aceea care se leaga de corectarea relelor consecințe. E adevarat ca dezvoltarea Romaniei in ultimii 30 de ani a insemnat…

- Majoritatea tarilor europene au depasit perioada de varf a epidemiei noului coronavirus - cu exceptia a cinci tari, intre care si Romania si Marea Britanie - a anuntat luni directoarea agentiei sanitare a Uniunii Europene (UE), care contrazice astfel un anunt in acest sens al Guvernului britanic, relateaza…

- Intr-un editorial pentru cotidianul britanic The Guardian, jurnalistul Costi Rogozanu si Daniel Gabor, profesor de economie la UWE Bristol, critica inegalitatile existente la nivelul Uniunii Europene in contextul in care mii de lucratori din Europa de Est, cum a fost cazul romanilor plecati la cules…

- Aproximativ 300.000 de cetateni ai Uniunii Europene ar putea fi blocati in afara blocului comunitar din cauza restrictiilor legate de coronavirus, a declarat vineri seful diplomatiei UE, Josep Borrell, citat de DPA. Serviciul diplomatic al UE a pus deoparte multe din activitatile sale obisnuite,…

- Italia, România si Portugalia au primit sarcina de a elabora o propunere pentru viitoarele negocieri pe tema bugetului multianual al Uniunii Europene, a declarat premierul italian Giuseppe Conte, dupa summitul de la Bruxelles, care s-a încheiat fara un acord, informeaza Mediafax citând…

- Discursul managerului Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", general maior medic conf. univ. dr. Florentina Ionita-Radu, presedinte Forum Regional, la Forumul Regional FIR Buna dimineata, Domnilor Profesori, stimati colegi, dragi invitati, Stim astazi ca rezistenta la…

- Alerta maxima. Ciclonul care face ravagii in Europa ajunge in Romania. Vezi ce se va intampla cu vremea Ciclonul care a facut ravagii in ultimele zile in partea de nord a Europei, in special in Marea Britanie si Germania de nord, ajunge zilele urmatoare in Romania, conform meteorologilor. Oferta de…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Afirmația conform careia Klaus Iohannis și PNL nu au elaborat și nu implementeaza un proiect de țara este total falsa. Exista așa ceva. Cel puțin in plan programatic. Numai ca, practic, proiecția asupra viitorului acestui stat se materializeaza intr-un contraproiect. Din…