- Duminica, 9 mai, PES Activists Salaj impreuna cu social-democrații salajeni vor marca Ziua Europei printr-un eveniment de consultare publica asupra Planului Național de Redresare și Reziliența. In acest sens, organizatorii invita salajenii pe Platoul de marmura din centrul municipiului ca sa iși exprime…

- Forumul Cultural Austriac anunta organizarea in perioada urmatoare, sub genericul "#FaraFrontiere - Austria, Romania, Europa", a unei serii de evenimente dedicate Zilei Europei, sarbatorita pe 9 mai. "Libertatile cetatenilor europeni, solidaritatea si relatiile dintre statele membre, competentele Uniunii…

- Dr. Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, face o analiza a felului in care Romania a abordat situatia epidemiologica generata de infectiile cu SARS-CoV-2. Specialistul sustine un sistem de testare centrat pe preventie.

- Criza pandemiei a generat deteriorarea starii democratiei si a statului de drept in multe tari din cadrul Uniunii Europene, inclusiv in Romania, releva un raport elaborat de organizatia nonguvernamentala Uniunea Libertatilor Civile pentru Europa (Civil Liberties Union for Europe), informeaza Mediafax.…

- Romania raspunde solicitarii de asistenta internationala lansata de autoritatile din Slovacia. Acest raspuns exprima solutia concreta a SOLIDARITATII Uniunii Europene fata de statele membre.Autoritatile medicale din Slovacia au acum mai mult ca niciodata nevoie de ajutor, iar mesajul nostru este unul…

- O echipa compusa din 5 medici si 9 asistenti medicali este pregatita sa ajute autoritatile medicale de la Bratislava, aceasta urmand sa fie insotita de doi reprezentanti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, a informat duminica un comunicat al Guvernului, potrivit Agerpres. "Romania…

- Biroul de Statistica al Uniunii Europene a evaluat impactul pandemiei, analizand indicatorul denumit ”exces de mortalitate”, precizand faptul ca aceasta creștere a numarului total de decese fața de media anilor anteriori nu da informații exacte despre cauzele fenomenului. Astfel, in perioada martie-noiembrie…