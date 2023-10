Stiri pe aceeasi tema

- Bacau, 14 octombrie 2023 – Intr-un efort de a crește conștientizarea asupra importanței resuscitarii și de a pregati mai mulți oameni sa salveze vieți, Crucea Roșie Bacau, in parteneriat cu Primaria Bacau și Consiliul Local, va marca Ziua Europeana de Resuscitare printr-un eveniment special. In data…

- In Bacaul anului 2037 se intamplau lucruri ciudat de cutremuratoare. Iar cele mai stranii unde seismice menite sa zgalțaie din temelii orașul iși aveau epicentrul in Consiliul Local. De cateva luni, paza ședințelor de CL era asigurata de soldații imperiali, destoinici inlocuitori ai milițienilor de…

- Primaria municipiului Bacau va invita sa faceți parte dintr-o experiența culturala și artistica de excepție la Festivalul “Fall for Art” ce va avea loc pe Insula de Agrement in zilele de vineri și sambata, 22-23 septembrie 2023. Organizat de Consiliul Local al Copiilor Bacau, acest eveniment promite…

- In data de 09.09.2023, in jurul orei 02:00 dimineața, a fost identificata o avarie majora pe conducta de transport a apei brute care leaga Valea Uzului de Bacau, in zona localitații Podis, pe tronsonul vechi – Stejarul – Bacau. Aceasta avarie a condus la perturbari semnificative in furnizarea apei potabile…

- Intr-un parteneriat solid și de incredere, echipa Crucii Roșii Bacau și Primaria Bacau au reușit sa aduca o raza de speranța in viața comunitații locale. Prin eforturile conjugate ale celor doua entitați, numeroase activitați menite sa ofere sprijin și ajutor celor aflați in situații vulnerabile au…

- Primaria Bacau aduce la cunoștința cetațenilor ca incepand de astazi, 3 august, se vor desfașura lucrari de asfaltare a pistei de biciclete pe strada NicuEnea. Din cauza restricțiilor de circulație, se solicita tuturor șoferilor sa evite zona pe durata lucrarilor pentru a evita disconfortul in trafic.…

- Consiliul local al municipiului Bacau a aprobat, ieri, un imprumut in valoare de 36 milioane de euro pentru finanțarea unei serii de proiecte de dezvoltare. Una dintre prioritațile majore ale acestui imprumut este finalizarea pistelor pentru biciclete, investiție tot mai contestata de bacauanii nemulțumiți…

- Intr-o conferința de presa defasurata ieri, prefectul Lucian Bogdanel pune tunurile pe cei trei primari care au condus Bacaul in ultimele mandate, facandu-i raspunzatori de marele eșec al proiectului de modernizare a Insulei de Agrement care inca mai produce prejudicii bugetului municipiului, la 4 ani…