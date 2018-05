Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a depus luni o coroana de flori la Monumentul eroilor cazuti in teatrele de operatii si pe teritoriul Romaniei din Parcul Tineretului, scrie agerpres.ro. Coroane de flori au fost depuse si de reprezentantii Asociatiei atasatilor militari acreditati in Romania…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spune ca in aceste zile, care stau sub semnul biruintei luminii asupra intunericului si a vietii asupra mortii, nu trebuie sa uitam de sacrificiul pe care militarii romani il fac zilnic pentru linistea fiecaruia dintre noi si pentru asigurarea securitatii tarii.Citeste…

- Duminica Floriilor coincide anul acesta cu ziua NATO in Romania, celebrata cu ocazia aderarii țarii noastre la Alianța Nord-Atlantica. In urma cu 14 ani, pe 1 aprilie 2004, Romania adera la cea mai mare și putrnica alianța militara din lume – NATO. La 14 ani de la aderarea Romaniei la Alianta Nord-Atlantica,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, sustine ca intentia autoritatilor este ca Romania sa devina un hub regional in industria de aparare, astfel incat sa fie ”refunctionalizate” foarte multe dintre capacitatile acestei industrii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Mihai Fifor a spus, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brigada 81 Mecanizata din Bistrita, ca a fost aprobat in Guvern un memorandum pentru deblocarea a 6.400 de posturi in Armata si ca in scurt timp urmeaza sa aiba loc incadrarile.Armata vrea sa angajeze si 400 de medici si 50 de…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca Romania doreste sa isi completeze escadrila de avioane F-16 cu inca patru aeronave, existand si o proiectie pentru achizitionarea a inca 36 de astfel de aeronave. "Deocamdata este o discutie pe care o avem cu Fortele Aeriene Romane. Noi…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a precizat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca 4 aeronave, existand si o proiectie pentru achizitionarea a inca 36 de aeronave F16. Solicitat sa precizeze in ce stadiu sunt negocierile pentru achizitionarea…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a precizat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca patru aeronave, existand si o proiectie pentru achizitionarea a inca 36 de aeronave F16.