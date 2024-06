Stiri pe aceeasi tema

- Romania are capacitațile de aparare aeriana necesare pentru a-și proteja cetațenii și teritoriul, fapte demonstrate de incheierea cu succes a exercițiului Ramstein Legacy 2024, desfașurat in perioada 3-14 iunie in Poligonul Capu Midia, afirma intr-un comunicat Ambasada Statelor Unite la București, informeaza…

- Incepand de astazi, 10 iunie 2024, ora 14.00, Municipiile reședința de județ din Regiunea Nord-Est pot depune proiecte pentru apelul “Promovarea dezvoltarii integrate și incluzive in domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a…

- Rezultatele parțiale la alegerile locale vor fi anunțate in cursul acestei zile. Partidele politice realizeaza, in prezent, o numaratoare paralela, iar in unele municipii reședința de județ din regiunea Moldovei sunt deja indicii temeinice privind rezultatul scrutinului. La Iași, pana la aceasta ora,…

- Pe data de 10 iunie, in cursul zilei de luni, mai multe unitați de invațamant din București vor suspenda cursurile, acolo unde vor fi organizate secțiile de votare. Aflați in randurile urmatoare toate detaliile. Școlile unde cursurile se suspenda pe 10 iunie In 34 de unitați de invațamant din Capitala…

- Cu o valoare a fondurilor europene atrase de 868 euro/locuitor, municipiul Targoviște, lider in Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, se afla pe locul trei in Romania ca valoare, pe locuitor, a proiectelor finalizate cu ajutorul banilor europeni in cadrul Programului Operațional Regional, care reprezinta…

- Județul Maramureș a reușit sa obțina un succes remarcabil in domeniul investițiilor, inregistrand o suma de zece ori mai mare decat bugetul Consiliului Județean. Cu un buget inițial de aproximativ 60 de milioane de euro, investițiile au atins nivelul impresionant de 600 de milioane de euro. Acest lucru…

- Deputatul PSD Gheorghe Șoldan, care candideaza pentru președinția Consiliului Județean Suceava, a declarat intr-o intalnire cu cetațenii din comuna Crucea, alaturi de primarul Dorin Rusu, ca multe localitați sucevene se dezvolta pe cont propriu, insa din pacate județul ramane in urma. Gheorghe ...

- Soția ambasadorului Rusiei in Romania a decedat, dupa ce i s-a facut rau in reședința din București. Soția ambasadorului Rusiei la București, Valeri Kuzmin, a murit, in noaptea de luni spre marți, in timp ce se afla in reședința sa. Apelul la numarul 112 a fost inregistrat puțin dupa ora 04:00. Soția…