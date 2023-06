Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Drapelului va fi sarbatorita, duminica, de catre militarii raniti din Echipa Invictus Romania, pe unul dintre cele mai inalte varfuri muntoase din Romania, varful Caraiman, transmite Ministerul Apararii Nationale, potrivit Agerpres.Alaturi de ei vor participa militari si civili din intreaga…

- Pe 28 mai 2023, se sarbatorește Ziua Internaționala a Romanilor de Pretutindeni, zi dedicata celor 9-10 milioane de romani care traiesc in afara granițelor Romaniei și Republicii Moldova și care reprezinta a 10-a cea mai mare diaspora la nivel mondial. Ziua Internaționala a Romanilor de Pretutindeni…

- Institutia Prefectului – Judetul Mures, Garnizoana Targu Mureș, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș și al Primariei Orașului Iernut organizeaza maine ceremonia militara de comemorare a Zilei Eroilor. Evenimentul va avea loc la Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureș. Purtatorul de cuvant al Instituției…

- Episcopia Ortodoxa Romana a Maramureșului și Satmarului si Ansamblul Folcloric Național Artistic „Transilvania”, in parteneriat cu CJ Maramureș, Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” Baia Mare, Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, Asociația Studenților Creștini Ortodocși Romani Baia…

- Credinciosii romano-catolici, protestanti si reformati sarbatoresc Invierea Domnului , cea mai mare sarbatoare a crestinilor,in 9 aprilie. Mai jos va prezentam programul slujbelor dedicate acestei sarbatori la Biserica romano-catolica „Sfanta Treime” din Baia Mare. DUMINICA FLORIILOR – 2 aprilie Orele…

- In aceasta zi, miercuri, in saptamana a cincea a Postului Mare, se oficiaza Denia Canonului cel Mare al Sfantului Andrei Criteanul, numit și „Canonul lacrimilor”. Canonul cel Mare al Sfantului Andrei Criteanul se va citi integral in cadrul Deniei din aceasta seara (cuprinzand toate cele patru parți)…

- Politistii de la Secția 8 Poliție Rurala Petelea s-au aflat sambata, 25 martie, pe raza localitații Ibanești, unde a fost prezentata tehnica si dotarea Politiei. Activitatea a fost organizata de Ziua Poliției Romane, pentru a celebra cei 201 ani impliniți de la inființarea Poliției Romane. "Zeci de…