Ziua Drapelului Național marcată și la Frata Ziua Drapelului Național este marcata anual pe data de 26 iunie, data aleasa in amintirea zilei cand, in timpul Revoluției de la 1848, tricolorul a fost adoptat ca simbol al națiunii romane. Evenimentul a fost marcat și la Frata de cetațenii comunei dar și de catre elevi și cadre didactice. „O zi importanta pentru ceea ce inseamna respectul fața de simbolurile naționale. Dupa slujba de sfințire a Drapelului Național, a avut loc un recital de poezii dedicate tricolorului susținut de Grupul ,,Dor de tradiții fratene” coordonat de Coroian Onaca Carmen, in prezența reprezentantului cultural al comunei… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

