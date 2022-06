Manifestarile vor incepe la ora 9.45 și se vor desfașura pe bulevardul Anastasie Panu, in dreptul Instituției Prefectului – județul Iași. Inainte de ceremonialul militar, Drapelul Național va fi sfințit in Catedrala Mitropolitana. Ziua Drapelului Național a fost proclamata prin Legea nr. 96 din anul 1998. Drapelul este unul dintre simbolurile naționale stabilite de Constituția Romaniei, la articolul 12: ”Simbolurile naționale (1) Drapelul Romaniei este tricolor; culorile sunt asezate vertical, in ordinea urmatoare incepand de la lance: albastru, galben, rosu. (2) Ziua nationala a Romaniei este…