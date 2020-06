ZIUA DRAPELULUI - 26.06.2020, aniversata la Bistrita.

Stiri pe aceeasi tema

- Da, ati auzit bine cum suna dragilor tovarasi edili? Am adunat dovezi, simple din presa scrisa si citita, am facut sesizari care nu sunt ascultate si rezolvate. Si asta de-a lungul anilor. De curand insa cateva aspecte notate de presa si traite ,vazute zi de zi ma face sa va atrag din nou atentia ca…

- Deși pare greu de crezut, in plina pandemie, cand toate restaurantele și unitațile de cazare au avut lacatul pe ușa, unii au facut bani și nu puțini. Este vorba despre locațiile care au gazduit persoane aflate in carantina. 370.000 de lei s-au imparțit pana acum intre cateva unitați de cazare și cateva…

- Doua kilograme de bijuterii și zeci de mii de lei și euro au confiscat polițiștii in urma a trei percheziții in județul Bistrița-Nasaud, la persoane acuzate de șantaj și camatarie.Potrivit Poliției Bistrița-Nasaud, perchezițiile au avut loc sambata in orașul Bistrița și in localitatea Sarațel,…

- S-a format deja o comunitate frumoasa și liniștita in Bistrița, pe strada Constantin Brailoiu, acolo unde firma Amicii Building a ridicat un ansamblu rezidențial, care poarta numele Amicii Residence. In primele doua blocuri s-au mutat deja proprietarii, care și-au petrecut perioada de izolare inconjurați…

- Marea pasiune din viața lui Gabi Balint, pe langa fotbal, a fost motociclismul. De multe ori, Gabi Balint a vorbit despre pasiunea sa, și a dezvaluit curioșilor ca pe vremea cand juca fotbal nu avea voie sa sa urce pe motocicleta. "Imi placeau motocicletele de cand jucam fotbal, numai ca atunci nu puteam,…

- „Pentru a oferi o mângâiere sufleteasca bolnavilor, care sufera în spitale sau la casele lor de pe urma noului coronavirus, dar si pentru a-i întari pe medici si pe cei care muncesc în spitale pentru usurarea suferintelor fratilor nostri, Arhiepiscopia Clujului…

- O mama din Constanța a facut un gest impresionant pentru a-și salva fiica. A lasat frica provocata de pandemie la o parte, și-a urcat copilul in mașina și au pornit spre un loc necunoscut, dar care avea sa le aduca liniștea. Salvarea tinerei a venit tocmai din Bistrița, de la Clinica Sanovil. Doamna…

- Suceava, de unde sunt 25% din totalul persoanelor infectate cu coronavirus, a devenit primul oras inchis din Romania din cauza epidemiei. Totodata, Spitalul Judetean Suceava, care a fost inchis 48 de ore dupa ce aproximativ 100 de cadre medicale au fost infectate cu noul coronavirus, este obiectul unei…